La ricetta "green" - Gnocchi di piselli

I piselli contengono una discreta quantità di vitamine A e C, ma anche B1, B2 e PP, potassio, calcio, magnesio, fosforo. Questi legumi sono energetici e nutrienti e aiutano a ridurre il colesterolo. Data la minore concentrazione di amido rispetto ad altri legumi, risultano più digeribili; inoltre, contenendo pochi lipidi, trovano impiego anche nelle diete ipocaloriche. Proprio loro - ma anche gli alimenti gluten free - sono protagonisti dell'appuntamento settimanale con Gusto Light sulla Gazzetta oggi in edicola. Ecco una delle proposte a tema di Silvia Strozzi.

GNOCCHI DI PISELLI

INGREDIENTI

350 g di patate

400 g di piselli

150 g di farina semi-integrale

1 uovo

sale per il condimento

1 cipolla bianca

1 pomodoro

3 cucchiai di olio d’oliva extravergine

PROCEDIMENTO

Lessate le patate intere in acqua salata, spellatele e passatele allo schiacciapatate. Cuocete i piselli fino a quando saranno morbidi, frullateli e uniteli alle patate. Aggiungete l’uovo e la farina, un pizzico di sale e impastate il tutto fino ad ottenere un composto liscio. Formate gli gnocchi e allargateli su un vassoio leggermente infarinato.

Preparate il sugo di condimento: scaldate in una padella l’olio, un cucchiaio d’acqua, unite la cipolla finemente tritata e lasciatela stufare a fuoco lento. Tagliate a cubetti il pomodoro e aggiungetelo al sugo. Cuocete per 5 minuti. Lessate gli gnocchi in acqua bollente salata, scolateli e versateli nel condimento. Saltate il tutto, aggiustate eventualmente di sale e servite con un filo di olio d’oliva extravergine a crudo.

Diff 3 - Tempo 50 min