Ricetta della domenica - Pizzette fritte, un po' di Napoli a casa nostra

La golosa proposta della amica Peppa: "Chi non ricorda Sophia Loren nel celebre film "L'oro di Napoli" mentre frigge pizzette nel vicolo? Semplice o farcita, a Napoli, la pizza fritta si serve ancora così, appena scolata dell'olio e avvolta nella carta paglia e si gusta passeggiando per le vie del centro. Se è pur vero che solo a Napoli si può assaggiare la vera pizza fritta, io vi propongo la mia versione per gustare questo sfizio irresistibile a casa vostra".

INGREDIENTI

300 gr acqua

500 gr farina

20 gr lievito di birra

20 grolio extravergine

10 gr sale

1 gr cucchiaio di zucchero

1 it olio per friggere



Per la salsa di pomodoro

1 cipolla

1 spicchio d'aglio

400 gr pomodori pelati

2 mozzarelle

3 cucchiai di olio d'oliva

1 cucchiaio di origano

3 foglioline di basilico

Sale

PREPARAZIONE

Versiamo l'acqua in una ciotola, aggiungiamo il sale, l'olio e il lievito sciolto con poca acqua calda e mescoliamo. In un'altra ciotola capiente versiamo la farina e lo zucchero e gradatamente l'emulsione di acqua impostando con le mani sino ad ottenere una bella pallozza morbida ed elastica. Spolverizzate la ciotola di farina, adagiatevi l'impasto e coprite con la pellicola trasparente e riponetela in un luogo tiepido lontano da correnti d'aria. Io l'ho messa nel forno spento che avevo tenuto acceso per pochi minuti. Dopo un paio d'ore l'impasto avrà raddoppiato il suo volume. Nel frattempo prepariamo il sugo che servirà per condire le pizze. Versiamo l'olio in una padella e soffriggiamo l'aglio e la cipolla tritati finemente, quindi aggiungiamo i pelati, lasciamo cuocere per una ventina di minuti, mescoliamo per spappolare i pomodori e aromatizziamo con l'origano, il sale e il basilico. Riprendiamo l'impasto lievitato e ricaviamo dei pezzetti da 60 gr l'uno (ne vengono 12) creando delle palline che posizioneremo sul piatto del forno ricoperto di carta forno. Copriamo di nuovo con la pellicola trasparente e lasciamo lievitare per 1 oretta. Schiacciano le palline dal centro, i bordi dovranno essere leggermente più spessi in modo da ottenere una forma concava. Versiamo l'olio in una padella e iniziamo a friggere le pizzette dalla parte concava e quando saranno dorate le giriamo con una forchetta e versiamo nell'incavo un cucchiaio di salsa e qualche pezzetto di mozzarella. Quando la mozzarella si è sciolta le pizzette saranno dorate anche dall'altra parte. Scolatele su carta assorbente, aggiungete un po' di origano e le nostre pizzette sono pronte da gustare. Per renderle ancora più prelibate potete aggiungere qualche oliva o acciuga.

COSTO DEL PIATTO: 12