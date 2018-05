La ricetta della domenica - Cotolette vere e cotolette finte

"Con la ricetta di oggi vi racconto come la povertà di un tempo ha dato origine ad una creatività veramente eccezionale", scrive l'amica Peppa per l'appuntamento domenicale don le ricette di casa sua, ospitato nell'inserto La domenica. "La bontà di questo piatto risiede semplicemente in quell'ingrediente invisibile ma essenziale noto come «preparato con amore». Nei miei ricordi di ventenne rivedo ancora la nonna alle prese con le cotolette finte. Infatti insieme alle cotolette di pollo era solita presentare fette di pane bagnate rapidamente nel latte, poi nell'uovo e nel pane grattugiato e fritte. Per cui ad ogni persona ne toccava una vera e una finta. Scoprite con me questa bontà".

INGREDIENTI

PER LE COTOLETTE VERE

4 bistecche di pollo

1 uovo

prezzemolo tritato

succo di mezzo limone

sale

pane grattugiato

PER LE COTOLETTE FINTE:

4 fette di pancarrè

poco latte

1 uovo sbattuto

sale

pane grattugiato

olio per friggere

PREPARAZIONE

Prendiamo le cotolette di pollo e le immergiamo nell'uovo sbattuto con il sale, il prezzemolo tritato e il succo del limone. Lasciamo macerare per mezz'oretta poi le impaniamo. Ora prendiamo le fette di pancarrè, le passiamo rapidamente nel latte, nell'uovo sbattuto con il sale e nel pane grattugiato. Friggiamo entrambe da ambo le parti e le serviamo con una fresca e invitante insalatina primaverile. Buon appetito.