La ricetta light - Torta rovesciata all’albicocca

Ecco una delle proposte di Silvia Strozzi su Gusto Light, l'appuntamento del mercoledì sulla Gazzetta di Parma dedicato al mondo green.

TORTA ROVESCIATA ALLE ALBICOCCHE

INGREDIENTI

200 gr farina 150 gr margarina vegetale bio 10 albicocche grandi 170 gr zucchero integrale di canna sale q.b. 4 cucchiai acqua fredda 10 albicocche

PREPARAZIONE

Lavate e tagliate a metà le albicocche e mettetele in frigo. Sciogliete in una tazzina 1 pizzico di sale in 4 cucchiai di acqua fredda. Unite 100 gr di margarina vegetale a pezzi alla farina e lavorate gli ingredienti in una terrina con le mani, fino a ottenere un composto sabbioso. Versate l’acqua fredda salata a filo nel composto e intanto lavorate l’impasto fin quando otterrete una palla liscia e compatta; poi copritela con la pellicola alimentare e fatela riposare in frigo per 30 minuti. Ungete e infarinate una pirofila di 28 cm di diametro, adatta per essere usata sia al forno che sulla fiamma, e spolverate il fondo con i restanti 70 gr di zucchero. Distribuite poi le metà delle albicocche una vicina all’altra con la parte tagliata verso l’alto. Sistemate uno spargifiamma sul fornello e appoggiatevi la pirofila; fate caramellare lo zucchero lentamente, circa 15 minuti, facendo attenzione alle albicocche: se bruciano abbassate la fiamma. Riprendete l’impasto della pasta brisèe e lavoratelo su una spianatoia infarinata e, con un mattarello, ricavate una sfoglia di circa 3 mm; disponetela poi sulle albicocche e rimboccate i bordi. Cuocete in forno statico caldo a 225°C per 30 minuti. Sfornate e fate riposare la torta circa 10 minuti prima di capovolgerla sul piatto da portata. Servite tiepida.

Diff 3 - Tempo 45 min più riposo