Ricetta della domenica - Pollo con pesto alla salvia, carciofi e olive

"Eccovi un secondo facile, gustoso, con un sughetto davvero buonissimo, ricco di sapore grazie alla presenza del pesto alla salvia. Assaggiato questa settimana a casa di amici e subito pronta a passarvelo", scrive l'amica Peppa per il consueto appuntamento domenicale con le ricette.Altre ricette dei lettori e le novità a tema viaggi, motori, giardinaggio, hi-tech sull'inserto La domenica.





INGREDIENTI:

Gr 400 petto di pollo a fette

Gr 150 fagioli cannellini

4 carciofi alla brace sott' olio

15 olive taggiasche

1 limone

2 spicchi d'aglio

Sale

Olio

PER IL PESTO ALLA SALVIA

10 foglie di salvia grandi

Gr 30 parmigiano reggiano

Gr 30 pinoli

4 cucchiai di olio extravergine

Poco sale

PREPARAZIONE

Disponiamo le fette di pollo in una teglia rivestita di carta forno, saliamo, quindi l'aglio tagliato a fettine sottili, le olive, il succo di metà limone e un filo di olio. Cuociamo in forno a 180° per 15 minuti quindi lasciamo raffreddare e eliminiamo l'aglio. Laviamo le foglie di salvia, le asciugamano e frulliamo nel mixer con i pinoli e il parmigiano a pezzetti, il sale, il succo di metà limone e 4 cucchiai di olio extravergine. Otterremo un pesto piuttosto granuloso. Scoliamo i cannellini dal loro liquido di conservazione e li sciaquiamo sotto l'acqua corrente. Tagliamo le fette di pollo a pezzi, le mettiamo in un piatto largo da portata con il suo fondo di cottura. Uniamo i cannellini e i carciofi tagliati a spicchi e condiamo il tutto con il pesto di salvia. Proprio fresco e invitante, adatto per le giornate calde che sono in arrivo.

COSTO DEL PIATTO: 15