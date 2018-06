La ricetta della domenica - Mattonella con crema al limoncello e albicocche

"Oggi è di turno questo dolce fresco, morbido, si scioglie quasi in bocca. Mi ha davvero conquistata per l'abbinamento di sapori, ma soprattutto per la farcitura: una crema senza uova a base di mascarpone e pezzettini di albicocche". Ecco cosa propone per questa domenica la nostra amica Peppa. Altre ricette di chef e lettori, curiosità dal mondo dei viaggi, degli animali, del giardinaggio e dell'arte sull'inserto La domenica.



INGREDIENTI

5 pacchetti monoporzione di pavesini

gr 250 mascarpone

gr 200 panna

gr 50 zucchero

2 cucchiai di limoncello

gr 200 confettura di albicocche

gr 50 albicocche fresche

Limoncello per bagnare i paesini



PREPARAZIONE

Iniziamo montando la panna a neve fermissima, in un'altra ciotola mescoliamo il mascarpone con lo zucchero e i 2 cucchiai di limoncello e incorporiamo la panna e le albicocche a pezzetti. Ora prendiamo i pavesini e su ognuno spalmiamo un velo di marmellata di albicocche, li chiudiamo a sandwich e li bagnamo nel limoncello. Rivestiamo una pirofila con un foglio di carta forno inumidito e ben strizzato, sulla base poniamo uno strato di sandwich di pavesini. Versiamo metà della crema di mascarpone e livelliamo con il cucchiaio quindi la marmellata di albicocche rimasta, anche questa livellata, quindi l'altra metà di crema di mascarpone. Terminiamo con lo strato di sandwich di pavesini bagnati nel limoncello. Schiacciateli bene sulla crema in modo da compattare il tutto. Fate riposare in freezer per 2 orette circa. Capovolgete la mattonella di pavesini su un piatto da portata, lasciatela 5 minuti a temperatura ambiente prima di tagliarla a fette e servirla. Io ho usato le albicocche perché avevo in casa quelle mature al punto giusto ma potete presentarla con la frutta che preferite chiaramente abbinando la marmellata del frutto che usate.

COSTO DEL PIATTO: 10