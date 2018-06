La ricetta Faraona ripiena - Ecco come renderla morbida

Vi è mai capitato di cucinare la faraona al tegame o al forno e che rimanesse un po' asciutta e stopposa? Soprattutto il petto vero? Beh...provate la mia ricetta. È morbidissima, sugosa e non ci crederete ma mio genero, che non amava particolarmente la faraona, ha fatto il bis!

INGREDIENTI

1 faraona

1 uovo

gr 50 parmigiano grattugiato

1 manciata di pane grattugiato

poco sale

1 bicchiere di cognac

olio

1 manciata di funghi porcini

Poca panna

Sale

Pepe

Rosmarino

PREPARAZIONE

Iniziamo con la "polentina" come la chiamo io, sbattiamo l'uovo con il sale e il

pane grattugiato e il parmigiano. Con la polentina riempiamo la faraona. Va cucita e passata nel sale, pepe e rosmarino tritato. Quindi la rosoliamo in un tegame con poco olio sfumandola con un bicchiere di cognac, aggiungiamo poca acqua e la portiamo a cottura. Mettiamo in ammollo i funghi tritati grossolanamente che aggiungeremo verso fine cottura insieme

alla panna (10 minuti prima di spegne-

re). Per gli ultimi 10 minuti ricordatevi anche di abbassare la fiamma al minimo.



COSTO DEL PIATTO: 12 euro