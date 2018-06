Fusilli estivi, pasta fredda protagonista

La pasta fredda è la protagonista assoluta delle tavole estive, si prepara in anticipo e risolve ogni situazione, dal pranzo in spiaggia alla cena con gli amici. L'importante è che sia piena di gusto e colore. Quindi approfittate della bella stagione e colorate la vostra tavola con tutto ciò che di buono ci regala la natura!

INGREDIENTI:

gr 300 fusilli

10 taccole

gr 400 pomodori datterini

gr 50 pomodori secchi sott'olio

4 alici più la loro colatura

10 foglie di basilico

olio extravergine d'oliva

sale

1 spicchio d'aglio

PREPARAZIONE:

Laviamo i pomodori, li tagliamo a spicchi e li tuffiamo in un tegame dove avremo fatto colorire l'aglio con l'olio facendoli saltare per 2 minuti a fiamma viva. Insaporiamo con la coltura delle alici e facciamo raffreddare. Tagliamo le taccole a pezzetti, le lessiamo per 5 minuti e con la schiumarola le togliamo dall'acqua. Nell'acqua delle taccole lessiamo i fusilli per 8 minuti, li scoliamo e li trasferiamo in una ciotola capiente. Una volta tiepidi uniamo le alici a pezzetti, i pomodori ormai freddi, le taccole, i pomodori secchi a pezzetti. Condiamo con l'olio extravergine, i basilico spezzettato e aggiustiamo di sale. La pasta fredda si può conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per non più di due giorni.

COSTO DEL PIATTO: 10