La ricetta della domenica - E' tempo di giardiniera

Oggi appuntamento con l'inserto La Domenica. E tra le curiosità a tema viaggi, hi-tech, giardinaggio, arte, animali, anche le ricette dei lettori. E quella che puntualmente propone l'amica Peppa. Eccola.

"Indagando nei ricettari casalinghi, assieme ad alcune amiche appassionate, abbiamo scoperto molte idee interessanti, annotate da qualche nostra antenata che, dopo aver trascorso una vita tra i fornelli, aveva accarezzato l'idea di poter trasmettere agli altri ciò che la sua esperienza le aveva insegnato. È il caso di questa giardiniera che ho senz'altro contribuito a divulgare preparandola nei vari circoli parrocchiali dove mi diletto a cucinare".

INGREDIENTI:

Kg 1,5 verdure miste (carote, fagiolini, cavolo, cipolline, 2 gambi di sedano bianco, zucca, peperoni)

Gr 300 aceto bianco

Gr 200 zucchero

Gr 150 olio d'oliva

3 chiodi di garofano

4 bacche di ginepro

1 pezzetto di cannella

2 foglie di alloro

Gr 40 sale

PREPARAZIONE:

Portiamo ad ebollizione in una pentola capiente l'olio con l'aceto, lo zucchero, le spezie e il sale. Uniamo le verdure tagliate a tocchetti seguendo la successione indicata nell'elenco degli ingredienti considerando un minuto di distanza tra una verdura e l'altra. Cuociamo finché sono morbide ma ancora intatte. Ritiriamo dal fuoco e versiamo nei vasi con il loro liquido di cottura. Tenere in frigorifero. Si conserva per 1 mese circa.

COSTO DEL PIATTO: 20