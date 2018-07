La ricetta della domenica -Delizia al cioccolato

"Il compimento dei sei mesi della mia nipotina è stato il motivo per festeggiare con questa morbidissima torta. Come vedete ogni ricorrenza è valida per fare festa! E non potrebbe essere altrimenti. Con l'arrivo di due angioletti nella nostra casa è entrato il caos più totale ma anche una gioia immensa. Tornando alla torta: provatela. È veramente una delizia". La racconta così la "nostra" Peppa, la sua proposta domenicale. Altre ricette e curiosità sul mondo dei viaggi, giardinaggio, hi-tech, animali si trovano sull'inserto La domenica.

INGREDIENTI:

Gr 120 cioccolato fondente

Gr 120 burro

Gr 90 zucchero

Gr 100 farina

3 uova

Gr 2 lievito per dolci

Per la ganache:

Gr 200 cioccolato fondente

Gr 150 panna fresca

Frutti di bosco per decorare

PREPARAZIONE

Teniamo il burro fuori dal frigorifero e ci assicuriamo che sia morbido prima di iniziare la preparazione. A questo punto tritiamo il cioccolato e lo fondiamo a bagnomaria, aggiungiamo il burro a pezzetti e mescoliamo energicamente con un cucchiaio di legno per amalgamare. Ora con le fruste montiamo le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e gonfio, incorporiamo il cioccolato e continuiamo a lavorare abbassando la velocità. Per ultimo aggiungiamo la farina con il lievito e non appena avremo ottenuto un composto uniforme lo trasferiamo in uno stampo con la base rialzata, imburrato e infarinato in modo che, una volta capovolta la torta, ci sia una sorta di conca in cui versare la ganache. Cuociamo in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti. Una volta cotta la capovolgiamo su un piatto da portata. Prepariamo la ganache versando in un pentolino la panna e il cioccolato spezzettato e scaldiamo fino a sfiorare il bollore mescolando continuamente. Trasferiamo questa crema vellutata nella cavità della torta e lasciamo rassodare in frigorifero. Solo allora potrete decorare con i frutti di bosco. Se non avete lo stampo con la conca non fa nulla, usate uno stampo normale e una volta cotta la torta e raffreddata vi versate sopra la ganache fredda così non colerà sulle pareti.