La ricetta "green" - Cocomero Cup

L’anguria è un frutto dissetante, perfetto per l’estate, e contiene diversi tipi di vitamine e minerali, quindi è ottima per recuperare le sostanze perse con la sudorazione e in caso di spossatezza per la calura estiva. Ecco una delle proposte di "Gusto Light", l'appuntamento del mercoledì sulla Gazzetta di Parma.

COCOMERO CUP

● 1 cocomero piccolo maturo

● 10 more

● 10 lamponi

● 2 pesche gialle

● 1 cestino di mirtilli

● 1 limone

● 1 cucchiaio di succo di agave

PREPARAZIONE

Tagliate il cocomero all’altezza di tre quarti incidendo la scorza e la polpa in profondità con un coltellino affilato. Eseguite un taglio a zig zag su tutto il tondo del frutto ricavando quindi coppa e coperchio. Preparate delle palline dalla polpa del coperchio e tenetele da parte, scavate la polpa centrale della coppa e lasciate all’interno il succo di cocomero che si sarà nel frattempo formato. Tagliate tutta la frutta e dopo averla condita con il limone e l’agave, lasciatela riposare in frigorifero per 2 ore. Riempite il cocomero con le palline di cocomero e tutta la frutta tagliata. Servite freschissimo.

Diff 1 - Tempo 20 min