La ricetta della domenica - Riso all'ortolana

Ecco la proposta domenicale della Peppa, inserita nell'inserto La Domenica che trovate sulla Gazzetta di Parma.

"Questa ricetta nasce da una richiesta precisa di Silvana, una cara amica la quale mi dice: "Peppa passami una ricetta a base di peperoni, melanzane, zucchine... quest'anno il mio orto ne produce una quantità inesauribile!". E allora ecco il riso all'ortolana perfetto per chi vuole arrivare a pranzo con un piatto già pronto perché si può preparare tranquillamente il giorno prima ed acquisterà molto più sapore.

Quanto alle verdure beh, questo riso lo si può preparare in tutte le stagioni utilizzando le verdure che più vi piacciono o che avete a disposizione... libero spazio al gusto e alla fantasia!"

INGREDIENTI

Gr 300 riso

3 peperoni giallo, rosso e verde

2 zucchine

Gr 250 pomodorini

Gr 50 olive

1 cucchiaio di capperi

3 spicchi d'aglio

1 ciuffo di basilico

Olio extravergine d'oliva

Sale

Qualche fettina di mozzarella

PREPARAZIONE

Puliamo i peperoni e li riduciamo a pezzetti, lo stesso facciamo con le melanzane, gli zucchini e i pomodorini tenendo tutte le verdure separate. Rosoliamo in una padella a fuoco dolce l'aglio con 10 cucchiai d'olio, alziamo la fiamma e cuociamo separatamente i peperoni, le melanzanee gli zucchini. Sgoccioliamo man mano le verdure e le mettiamo a parte. Per ultimo nella padella mettiamo i pomodorini e li cuociamo a fuoco vivo per 4 minuti. Spegniamo il fuoco. Riuniamo nella padella tutte le verdure, aggiungiamo i capperi e le olive, regoliamo di sale e a piacimento un pizzico di peperoncino e mescoliamo. Cuociamo il riso in abbondante acqua salata, scoliamo e raffreddiamo sotto l'acqua corrente, lo versiamo nella padella, mescoliamo per amalgamare, aromatizziamo con le foglie di basilico spezzettate e cospargiamo di dadini di mozzarella. Il riso all'ortolana è pronto da servire ma se volete lo potete gratinare in forno.