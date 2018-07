La ricetta della domenica - Torta di ciliegie e cioccolato

Ecco la proposta della nostra amica Peppa: "La torta di oggi è sicuramente da 10 e lode! Le ciliege esaltano tutta la bellezza e la bontà di questo dessert e in quanto al cioccolato, che viene spesso visto come un alimento che ha un impatto negativo sulla salute, se consumato con moderazione può fornire grandi vantaggi al nostro organismo. È un antiossidante per cui riduce l'invecchiamento delle cellule, è antidepressivo, è afrodisiaco! Beh...cosa aspettiamo a mettere mano ai grembiuli! Si cucina la torta di ciliege e cioccolato". Altre ricette di lettori e chef, novità dal mondo dei viaggi, hi-tech, giardinaggio, animali e tanto altro sull'inserto La domenica.

INGREDIENTI

Gr 300 farina

Gr 250 zucchero

3 uova

Gr 100 burro

Gr 200 latte

Gr 80 cacao in polvere

1 bustina di lievito

1 pizzico di sale

PER LA FARCIA:

Gr 250 mascarpone

Gr 250 ricotta

Gr 250 panna

4 cucchiai di zucchero

Gr 250 ciliege

PER LA DECORAZIONE:

10 ciliege

Riccioli di cioccolato

Qualche fogliolina di menta

PREPARAZIONE

In una ciotola capiente mescoliamo lo zucchero, il cacao, il sale e le uova intere, stemperiamo gradatamente con il latte, incorporiamo la farina, il burro fuso e il lievito. Versiamo l'impasto in una teglia foderata con la carta forno e cuociamo a 180° per 40 minuti. Prepariamo la farcia montando la panna con lo zucchero, ne teniamo un pochino a parte per fare i ciuffetti per la decorazione e la rimanente la incorporiamo al mascarpone e alla ricotta, snoccioliamo le ciliege, le tagliamo a pezzi e le mescoliamo alla farcita. Tagliamo la torta a metà (deve essere completamente raffreddata) stendiamo la farcia e la richiudiamo. Decoriamo con i ciuffetti di panna, le ciliege, i riccioli di cioccolato e le foglioline di menta.

COSTO DEL PIATTO: 13,00