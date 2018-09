La ricetta della domenica - Mini budini salati

Ecco cosa propone oggi la Peppa sull'inserto La domenica, dove troverete le ultime novità dal mondo dei viaggi,del giardinaggio, degli animali, dell'hi-tech, dell'arte e altre ricette dei lettori.

"A una cena con amici ho fatto veramente un figurone con questo antipasto. E' a base di ricotta che sappiamo quanto sia utile in cucina nelle ricette più disparate. Basta insaporirla con spezie ed erbe e rende cremosa ogni preparazione come quella che presento oggi. Poche mosse, facili e veloci, e otterrete un antipasto di sicuro successo; l'abbinamento con l'uva poi, è il tocco di classe.

INGREDIENTI

Gr 500 ricotta, 2 cucchiai di senape dolce, 1 manciata di erba cipollina, 1 piccolo grappolo di uva bianca, 1 di uva nera, sale, alcune foglie di vite.

PREPARAZIONE

Laviamo e asciughiamo con cura l'erba cipollina e la tagliamo a pezzetti con le forbici. Mettiamo la ricotta in una ciotola e la lavoriamo con un cucchiaio di legno incorporando la senape, l'erba cipollina e il sale. Con la pellicola trasparente leggermente inumidita, foderiamo dei piccoli stampini che riempiremo con il composto di ricotta, li battiamo sul piano di lavoro per eliminare eventuali vuoti d'aria. Teniamo in frigorifero per almeno 2 ore, capovolgiamo gli stampini ognuno su un piattino singolo foderato con la foglia di vite, togliamo la pellicola trasparente e decoriamo con i mezzi acini di uva alternando i due colori.

COSTO DEL PIATTO 8 euro