La ricetta della domenica - Torta salata di cereali

"Oggi è il turno di questa deliziosa e ricca pietanza, ideale da gustare in molte occasioni. Facile da realizzare, questa torta è perfetta sia per un semplice pasto in famiglia che per una cena da servire in piedi. Infatti una volta tagliata a quadretti, questi diventano dei bocconcini sfiziosi e colorati".

INGREDIENTI

250 Gr miscuglio di farro e orzo

6 uova

200 Gr besciamella

5 cucchiai di pecorino grattugiato

2 cucchi di burro per la teglia

3 cucchiai di pangrattato

100 Gr di peperone rosso a falde sott' olio

1 vasetto di filetti di acciughe arrotolati con i capperi

Sale e Pepe

Foglie di prezzemolo per decorare

PREPARAZIONE

In una pentola portiamo a bollore 3 it di acqua, saliamo e cuociamo i cereali per 18 minuti, scoliamo e li passiamo sotto il getto dell'acqua corrente fredda. Li stendiamo su un canovaccio perché perdano ogni traccia di umidità, li trasferiamo in una ciotola amalgamandoli con la besciamella, 3 uova sbattute, il pecorino, il sale e il pepe. Imburriamo una teglia rettangolare spolverandola con il pangrattato, versiamo il composto di cereali e lo pareggiamo con il dorso di un cucchiaio. Cuociamo in forno a 170° per 40 minuti. Lessate le uova rimaste contando 8 minuti dall'inizio del bollore, raffreddatele e tagliatele a fettine sottili. Sgocciolate e asciugate con lo Scottex i peperoni, tagliate tante striscioline sottili. Sistemate le striscioline di peperoni sulla torta formando una griglia, completate con le fettine di uova sode e con le acciughe e i capperi. Decorare con foglie di prezzemolo.

COSTO DEL PIATTO: 15