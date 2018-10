La ricetta "green" - Torta americana alla melagrana

I chicchi di melagrana contengono minerali (in particolare fosforo e potassio, ma anche magnesio, ferro e sodio), vitamina K, (importante per la coagulazione del sangue e la funzionalità di proteine importanti per la salute delle ossa) ma anche A e C, che insieme ai polifenoli fanno del frutto un ottimo anti-age capace di proteggere cuore e arterie. La melagrana è poi utile per rafforzare il sistema immunitario e per riequilibrare gli ormoni, soprattutto nel periodo della menopausa.

Purtroppo poco usato nella cultura culinaria italiana se non come ingrediente per preparare dolci o marmellate, il melograno è invece molto utilizzato nelle cucine orientali. Alla melagrana è dedicato uno dei approfondimenti che troverete su Gusto Light, sulla Gazzetta di Parma in edicola. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

TORTA AMERICANA ALLA MELAGRANA

INGREDIENTI

per 8 persone



250 g di Farina semi integrale

200 g di zucchero di canna integrale

200 ml di olio di mais

400 ml di latte intero o di riso

200 g di grani di melagrana

125 g di mirtilli

1 bustina di lievito in polvere

1 scorza di limone



PREPARAZIONE Mescolate farina, zucchero e olio fino ad ottenere una consistenza sabbiosa. Unite il latte, la scorza di limone e il lievito in modo da ottenere una pastella senza grumi. Imburrate una teglia da forno, mettete ¾ della pastella nella teglia, inserite i frutti, ricoprite con l’altra pastella e mettete in forno per 45 minuti a 180°C. Servite tiepido

Difficoltà 2

Tempo 60 minuti