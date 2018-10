La ricetta - Polpette alla zucca, quel tocco in più della scamorza

Alzi la mano chi non sa resistere alle polpette... la mia famiglia sicuramente no! Oggi presento un piatto veramente super gustoso da mangiare in un sol boccone: polpette di zucca. È stato difficile fotografarle resistendo alla tentazione di mangiarle subito... poi ha iniziato la mia nipotina, le mie ragazze e poi... ho dovuto rifarle.

INGREDIENTI:

Gr 500 zucca

Gr 100 parmigiano grattugiato

Gr 100 pane grattugiato

1 uovo

Gr 50 scamorza affumicata

Sale

Pepe

Olio per friggere

3 foglie di salvia

PREPARAZIONE

Tagliamo la zucca a fette di 1 cm di spessore sistemandole sul piatto del forno foderato con la carta, condiamo con un filo d'olio e il sale e cuociamo a 200° per 30 minuti. Tiriamo finemente la salvia e tagliamo a cubetti la scamorza. Trasferiamo la zucca cotta in una ciotola e la schiacciamo con una forchetta, aggiungiamo il parmigiano e il pane grattugiati, l'uovo, la salvia, un pizzico di pepe e amalgamiamo il tutto. Con il composto ottenuto formiamo delle palline poco più grosse di una noce inserendo al centro qualche cubetto di scamorza. Richiudiamo in modo da sigillare il formaggio all'interno e gli diamo la forma tonda. Portiamo l'olio a bollore, passiamo le polpette nel pane grattugiato e le tuffiamo nell'olio per 2 minuti affinché il formaggio all'interno si sciolga. Quando saranno ben dorate le scoliamo su carta assorbente e le serviamo calde e filanti. Se volete che siano più leggere cuocetele al forno a 180° per 20 minuti e per una impanatura più croccante infarinatele nella farina di mais. Speciali in tutti i modi.

COSTO DEL PIATTO: 8