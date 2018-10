La ricetta della domenica - Noci e caramello, la torta da premio

Ecco la proposta della Peppa per questa domenica. Le altre ricette (una è dello chef Marco Dallabona) e le curiosità a tema animali, viaggi, arte e motori nell'inserto La domenica.

"Beh... che dire di questa torta se non che ha vinto il 1° premio a Noceto alla gara delle torte. Il gruppo che l'ha presentata è veramente super... quasi tutti gli anni si porta a casa il 1° premio.

Si tratta della cooperativa "Il giardino di Noceto ", tutti veramente bravi, dagli operatori ai ragazzi che la frequentano.

E a ritirare il premio arriva sempre Simona, uno scricciolo di ragazza sempre sorridente. Complimenti a tutti!

Dimenticavo di dire: oltre che bella è anche molto buona con quel caramello... provatela e anche senza le decorazioni conquisterà il palato di tutti".

INGREDIENTI

PER LA PASTA FROLLA:

Gr 300 farina

Gr 100 noci tostate e macinate fini

Gr 120 burro

2 uova intere

Gr 200 zucchero

1 cucchiaio di lievito

Scorza di 1 arancia grattugiata

PER IL CARAMELLO:

Gr 200 zucchero

Gr 50 burro

Pochi cucchiai di latte

Gr 400 noci

PREPARAZIONE

Frulliamo le noci tostate e le mescoliamo alla farina, zucchero, uova, burro sciolto, lievito e alla buccia di arancia grattugiata. Formiamo un panetto che metteremo a riposare mezz'ora in frigorifero. Foderiamo una teglia di cm 30 con la carta forno, vi stendiamo la frolla e la bucherelliamo con la forchetta. Ricopriamo la pasta con gr 400 di noci frantumare grossolanamente. In un tegamino sciogliamo il burro e qualche cucchiaio di latte, aggiungiamo lo zucchero, lo caramelliamo e versiamo sulle noci. Informiamo a 170° per 40 minuti.

COSTO DEL PIATTO: 17