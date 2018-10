La ricetta "green" - Biscotti di castagne e cioccolato

Una buona notizia che ci fa tanto sperare: la propagazione delle malattie del castagno sembra essersi arrestata. La lotta, spesso condotta attraverso batteri e insetti concorrenti a quelli nocivi per questa pianta, inizia a dare risultati; sono state inoltre piantate anche nuove varietà più forti all’attacco dei parassiti: le varietà euro-giapponesi, già presenti anche in Pianura Padana, hanno iniziato a produrre castagne riconoscibili perché più grosse delle castagne a cui siamo abituati, simili ai marroni, ma ugualmente buone. Alle castagne è dedicato l'approfondimento di Gusto Light, le due pagine del mercoledì in cui Silvia Strozzi propone ricette, consigli e curiosità a tema "green".

BISCOTTI DI CASTAGNE E CIOCCOLATO

INGREDIENTI

200 gr. di farina

100 gr. di farina di castagne

50 g di gocce di cioccolato

2 cucchiai di sciroppo d’acero

5 cucchiai di granella di nocciole mezza bustina di lievito naturale per dolci

qb latte di riso per impastare

4 cucchiai di olio di mais

PREPARAZIONE

Impastate i biscotti miscelando le due farine con lo sciroppo d’acero. Al centro del cumulo fate una buchetta dove porre il lievito e l’olio. Aggiungete le gocce di cioccolato e formate un panetto ben compatto ed omogeneo aiutandovi con il latte di riso se necessario. Dividete la pasta in palline grandi come una noce, appiattite la base di ciascun biscotto e copritelo in superficie con granella di nocciole. Sistemate i biscotti con la carta da forno e infornare a 180°C fino alla doratura.

Diff 2 - Tempo 30 min