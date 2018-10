La ricetta - Sbrisolona di patate con un tris di formaggi filanti

Le patate piacciono praticamente a tutti: fritte, lesse, arrosto, sotto forma di purea e si abbinano a tutti i piatti, ai primi, alla carne e al pesce.

La ricetta di oggi è facile, economica e ci permette di portare in tavola in secondo ricco e gustoso, infatti durante la cottura i formaggi si sciolgono e vanno ad insaporire le patate formando un effetto filante davvero irrinunciabile.

INGREDIENTI per 8 persone

Gr 800 patate

1/2 cucchiaino di sale

2 uova

Gr 100 parmigiano grattugiato

6 pugni di pangrattato

Gr 400 formaggi misti (scamorza, mozzarella, emmental, sottilette)



PREPARAZIONE

Lessiamo le patate per 40 minuti, le peliamo e le riduciamo a purea con lo schiaccia patate. Aggiungiamo il pane grattugiato, il sale, il formaggio grattugiato, le uova e amalgamiamo per bene sino ad ottenere un composto liscio e molliccio.

Dividiamo in due il composto. Una metà la stendiamo su una teglia foderata con la carta forno, aggiungiamo i formaggi tagliati a cubetti (io ho usato tutti gli avanzi che avevo in frigorifero) e ricopriamo il tutto con briciole grossolane ricavate dall'impasto rimasto. Cuociamo in forno a 180° per 40 minuti, deve risultare ben dorata. Serviamo ancora calda per godere dei formaggi filanti.

COSTO DEL PIATTO: 12