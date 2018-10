La ricetta "green" - Finocchi ripieni con curcuma e noce moscata

Le civiltà dell’Oriente conoscevano le spezie fin dall’antichità, infatti le usavano Sumeri, Egizi, Fenici, Assiro-babilonesi, Cinesi, Persiani ma anche gli antichi greci e i romani. Le spezie non venivano usate soltanto in cucina, ma entravano soprattutto a far parte dei riti sacri e venivano utilizzate anche come medicamenti o per creare deliziosi profumi, al punto da diventare una merce molto pregiata: il loro prezzo si pagava in oro.

Alle ricette con le spezie è dedicata la prima pagina di Gusto Light, l'inserto della Gazzetta di Parma curato da Sandro Piovani e Silvia Stro<zi. Ecco una delle ricette proposte.

FINOCCHI RIPIENI AL FORNO CON CURCUMA E NOCE MOSCATA

INGREDIENTI

2 finocchi

250 g di riso semi integrale

mezzo litro di brodo vegetale

2 cucchiai di latte di avena

2 cucchiai di tahin

(crema di sesamo)

1 cucchiaino di curcuma

un quarto di cucchiaino di noce moscata

2 cucchiai di olio d’oliva extravergine

1 porro

50 g di mandorle tostate.

PREPARAZIONE Tritate il porro, fatelo soffriggere con un filo d’olio extravergine, unite il riso e fatelo tostare leggermente. Bagnate con il brodo e continuate la cottura per almeno 20 minuti. Alla fine mantecate il riso con 2 cucchiai di crema di sesamo (tahin) sciolta con due cucchiai di latte di avena caldo, mescolate delicatamente aggiungendo la polvere di curcuma e la noce moscata. Prendete le foglie esterne dei finocchi e riempiteli con il riso, chiudeteli con un filo di cotone per alimenti e adagiateli in una placca che possa andare in forno. Decorate con mandole tritate e qualche rametto di finocchio. Infornate per 20 minuti a 180°C prima di servire ultimando con un filo di olio a crudo.

Difficoltà 3

Tempo 55 minuti