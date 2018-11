La ricetta della domenica - Fusilli giganti con porro, zucca e salsiccia

Questo di oggi è uno dei primi da me preferiti: un perfetto piatto domenicale cremoso, ricchissimo di gusto e certamente non vi fermerete ad una sola porzione. E se avete dei bambini che non amano le verdure, niente paura, con questa pasta al forno non faranno nessuna obiezione e potrete, ogni volta che la cucinare, spaziare su altre verdure dagli asparagi, agli zucchini, ai carciofi, ai piselli, ecc...

INGREDIENTI

Gr 350 pasta.

Per la salsa di porri 1 porro, gr. 100 latte, gr. 100 panna, 1 noce di burro, sale e pepe.

Per il sugo gr. 200 salsiccia, gr. 300 zucca, 1 scalogno, 1/2 bicchiere di vino bianco, gr. 300 mozzarella, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine, sale e pepe, 1 sottiletta.

PREPARAZIONE

Puliamo il porro e tagliamo a julienne, lo rosoliamo con una noce di burro, copriamo con il latte e la panna e cuociamo per 20 minuti a fuoco dolce. Si sala, si papà e si frulla e questa è la salsa di porri. Per il sugo, si trita finemente lo scalogno e lo si fa imbiondire nell'olio quindi uniamo la salsiccia sbriciolata, lasciamo rosolare e sfumiamo con il vino bianco, facciamo evaporare, abbassiamo la fiamma e uniamo la zucca tagliata a dadini, sale, pepe e mescoliamo e bagnamo con metà bicchiere d'acqua. Cuociamo per 10 minuti. Tagliamo la mozzarella a cubetti e cuociamo la pasta, la scoliamo al dente e la trasferiamo nella padella del sugo senza riaccendere il fuoco. Mescoliamo accuratamente aggiungendo la salsa di porri, la mozzarella, il parmigiano grattugiato e 1 sottiletta a pezzi. Vuotiamo la pasta in una pirofila da forno e cuociamo a 200° per 25/30 minuti finché la superficie non sarà ben gratinata. Sforniamo e lasciamo riposare per 5 minuti: in questo modo sarà più semplice tagliarla.

COSTO DEL PIATTO 13 euro