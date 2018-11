La ricetta green - Strudel di mele e noci

Sapevate che nel mondo esistono oltre mille varietà di mele? E il famoso detto «Una mela al giorno toglie il medico di torno» ha certamente un fondo di verità, date le numerose proprietà benefiche di questo frutto portentoso a cui è dedicato l'approfondimento di Gusto Light, l'inserto del mercoledì sulla Gazzetta dedicato alle ricette e ai consigli "green". Ecco una delle preparazioni suggerite da Silvia Strozzi.





LA RICETTA

STRUDEL DI MELE E NOCI

INGREDIENTI

18 cucchiai di farina

2 cucchiai di olio

Sale e acqua q.b.

RIPIENO: 4 mele

Succo e buccia grattugiata di un limone

Cannella

100 g di noci, mandorle, uvetta, pinoli misti

1 cucchiaio di olio evo

PREPARAZIONE Formate l’impasto con la farina e l’acqua calda e l’olio. Far riposare in luogo caldo per 30 minuti. Tirate la pasta con il mattarello e disponetela su una carta forno. Tagliate le mele a cubetti, unite il succo di limone e la buccia grattugiata e fate cuocere per 5 minuti con cannella; aggiungete quindi gli altri ingredienti del ripieno. Disponete il ripieno sulla pasta ed arrotolate facendo attenzione poi a non rompere lo strudel nel collocarlo sulla piastra del forno. Cuocere a 180°C per 30 min. spennellando 5 minuti prima di tirarlo fuori con un cucchiaio di olio.

Difficoltà 2 - Tempo 50 minuti