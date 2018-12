La ricetta natalizia - Charlotte di pandoro e cioccolato

"Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei...due ore in più al giorno, così avrei più tempo da dedicare a me stessa. Beh, se proprio non riesci ad esaudire questo mio desiderio, mi accontento di una spatola nuova, sai quelle per incorporare la panna alle mousse, perché l'altro giorno mi si è spezzata. In cambio ti lascio una fetta di questa cremosissima e golosa charlotte sotto l'albero. Allora ci conto...ho fatto la brava quest'anno, vai tranquillo!!!"-. Ecco la rocetta natalizia che vi propone l'amica Peppa.

INGREDIENTI

2 fette di pandoro tagliate trasversalmente Gr 250 cioccolato fondente Gr 250 panna fresca Gr 150 latte Gr 140 zucchero Gr 12 fogli di gelatina

PER DECORARE: Ribes Mandarini cinesi 1 fragola 1 albume Zucchero a velo

PREPARAZIONE

Spezzettiamo il cioccolato in una casseruola e lo sciogliamo a bagnomaria, ammolliamo la gelatina in poca acqua per 10 minuti, la strizziamo e la tuffiamo nel latte bollente con gr 70 lo zucchero. Incorporiamo il cioccolato, mescoliamo per bene e lasciamo raffreddare. Tagliamo le due fette di pandoro un pochino spesse, le sistemiamo pigiandole contro le pareti di una tortiera di cm 22 foderata con l carta forno. Montiamo la panna molto soda e la incorporiamo alla crema di cioccolato quando, ormai fredda, inizierà ad addensare. Versiamo il composto dentro la corona di pandoro e poniamo in frigorifero per 4 ore circa. Sbattiamo leggermente l'albume che useremo per bagnare i grappolini di ribes, i mandarini cinesi tagliati a metà, la fragola e passiamo il tutto nello zucchero rimasto, lasciamo asciugare un pochino prima di passare alla decorazione del dolce. Completiamo cospargendo il tutto con una spolverata di zucchero a velo. BUON NATALE!

COSTO DEL PIATTO: 10