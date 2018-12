Le ricette anti-spreco: ecco come recuperare cotechino e bollito

Visto che Parma è città gastronomica Unesco, è giusto che ci sia anche un impegno «etico» verso il cibo. Etico e contemporaneamente economico. Ovvero partecipando attivamente alla lotta contro lo spreco del cibo. Per questo abbiamo pensato di dare due semplici ma efficaci consigli per recuperare due prodotti che a Natale vanno per la maggiore sulla tavola dei parmigiani. Ovvero il cotechino e il bollito. E se per quanto riguarda la carne lessata è facile pensare alle polpette, ecco che sembra più difficile riciclare il cotechino con le classiche lenticchie Natalizie. Anche se alla fine, paradossalmente, è forse più facile preparare il primo piatto pensato proprio per utilizzare gli avanzi del cotechino. C'è anche da dire che sulla tavola dei parmigiani regnano soprattutto i prodotti, ovvero salume e formaggio. Che naturalmente possono essere consumati nei giorni che seguono le feste. Insomma la lotta allo spreco, dalle nostre parti, è favorita anche dalla tradizione e dai prodotti stessi. Senza dimenticare che le nostre origini soprattutto contadine da sempre favoriscono il riutilizzo degli avanzi: dalla verdura alla pasta, dalla carne per arrivare al pesce. Non si butta nulla, come è giusto che sia. Da sempre.

PASTA CON IL COTECHINO

Ingredienti per 4 persone: 2-3 fette (150 g circa) di cotechino, 20 g di Parmigiano grattugiato, 250 g di lenticchie secche, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 280 g di pasta a scelta, 1 pizzico di peperoncino.

Preparazione: cuocere la pasta. In una padella riscaldare le lenticchie aggiungendo (se necessario) uno o due cucchiai di olio extravergine ed un pizzico di peperoncino piccante. Tagliare il cotechino avanzato a piccoli cubetti. Riscaldare i pezzetti insieme alle lenticchie. Scolare la pasta al dente e farla insaporire con il sugo preparato. Servire con una grattugiata di formaggio grana. (Da my-personaltrainer.it).

POLPETTE DI CARNE

Ingredienti per 4 persone: 500-400 gr di carne lessata, 1 patata di media grandezza, 1 carota, 2 uova intere, 3 cucchiai di parmigiano, un mazzetto di prezzemolo fresco tritato, una grattatina di noce moscata, 2 cucchiai di latte, farina q.b., pangrattato q.b., 1 litro di olio per friggere, sale e pepe.

Procedimento: tagliate la patata e la carota a pezzettoni e lessatele in acqua leggermente salata. Una volta che si saranno ben ammorbidite, schiacciatele con una forchetta. Curate il lesso: eliminate le parti dure e nervose ed eventuali ossa. Tagliate la carne a pezzettini e frullatela aiutandovi con un mixer. Trasferite poi la carne in una ciotola capiente. Unite alla carne bollita tritata la patata e la carota schiacciate, il Parmigiano, il prezzemolo grattugiato, la grattata di noce moscata, sale e pepe. Sgusciate al centro l’uovo intero e amalgamate bene il tutto. Prelevate delle piccole porzioni e formate delle polpette. Sbattete l’uovo rimasto assieme al latte. Infarinate le polpette, poi passatele nell’uovo e nel latte e infine nel pangrattato. Scaldate l’olio in un tegame e friggeteci le polpette. Giratele di tanto in tanto. Quando saranno belle dorate, raccoglietele con un mestolo forato e asciugatele su della carta da cucina. Servite le polpette di carne lessa caldissime. (Da ricettedellanonna.net).