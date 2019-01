Il primo dolce. Salutare il nuovo anno col cacio bavarese: ricetta

Ricco, sontuoso e irresistibile. Il cacio bavarese, spesso dulcis in fundo delle tavole borghesi e nobili dell’Ottocento, era amato anche dal maestro Giuseppe Verdi che nella villa di Sant’Agata disponeva sia di galline sia di una ghiacciaia (due elementi fondamentali per la realizzazione di questa delizia), è una tentazione per sani appetiti golosi di una volta, quando alle calorie nemmeno ci si pensava.

Infatti alla base di questo dolce al cucchiaio c’è il burro montato a crema con lo zucchero cui vengono poi uniti tuorli di uova sode (ai tempi in cui il frigo non c’era, i tuorli sodi erano una garanzia di conservazione maggiore e rendevano più corposo il composto). In genere, oggi troviamo che metà della crema viene arricchita con cacao (ma non mancano ricette in cui il cacao è del tutto assente). Poi entrambe, a strati alterni vengono inserite in uno stampo foderato di savoiardi imbevuti di liquore (rhum, ma anche alchermes o marsala) e il tutto va in frigo a riposare per alcune ore prima di esser servito (in alcuni casi si registra la presenza di biscotti o amaretti tritati).

Il nome riporta al bavarois o crema bavarese ipotizzabile frutto di pasticceri francesi alla corte dei Wittelsbach, mentre «cacio» deriva da «formaggio bavarese», il nome con cui proprio il bavarois, in diverse opere di cucina francesi, appariva anticamente sui menù. August Escoffier scrisse alla voce «bavaresi» (Guida alla Grade Cucina, Franco Muzzio Editore): «Il nome di bavarese, benché consacrato dall’uso ci sembra illogico e lo sostituiamo con quello di “moscovita”, che ci sembra più logico e razionale». Cacio moscovita?

CACIO BAVARESE

(chef Marco Dallabona - ristorante Stella d'Oro)

Lo immaginiamo sulle tavole dei giorni di festa della Bassa Parmense. Marco Dallabona, chef stellato del ristorante Stella d’Oro a Soragna, ne dà una versione a semifreddo con tocco alcolico deciso

INGREDIENTI

500 g di burro 400 g di zucchero 200 g di amaretti 15 tuorli sodi 100 cl di rhum

PREPARAZIONE

Montare il burro molto bene con lo zucchero e i tuorli d’uovo sodo passati in precedenza al setaccio. Una volta che il composto è molto soffice, unire gli amaretti frantumati con il rhum, girare lentamente il tutto e lasciar riposare non al freddo. Montare nel frattempo 10 albumi neve molto bene e incorporarli al composto. Girare e conservare in congelatore almeno 24 ore prima di servire. L’idea in più dello chef, per una presentazione elegante e mirata ad attenuare l’opulenza del cacio bavarese (davvero carico di uova e di burro), è quella di racchiudere il cacio bavarese tra due strati leggiadri di pandispagna imbevuti di rhum in modo che il supplemento di componente alcolica vada a “sgrassare” la ridondante farcitura. Anche qualche graffio di cioccolato (con il suo spunto lievemente acido) aiuta a spezzare la monotonia al palato.