La ricetta di fine anno - Panettone goloso, ottimo anche per «riciclare»

La proposta di fine anno della amica Peppa. "Quest'anno per festeggiare il Capodanno ho pensato a questo dessert che potrà imbandire la tavola rendendola davvero bellissima. Da usare anche come dolce del riciclo se in casa vi è rimasto il panettone e il torrone. Io lo faccio a prescindere, mi piace, anzi piace troppo a tutta la famiglia gustarlo dopo pranzo e piacerà anche a voi perché è veramente troppo goloso".

INGREDIENTI

1 panettone

PER LA FARCITURA Gr 250 mascarpone Gr 250 panna fresca 2 tuorli Gr 70 zucchero Gr 100 torrone

PER LA DECORAZIONE Gr 250 panna Gr 70 zucchero Farina di cocco Carambola Ribes

PREPARAZIONE

Con il coltello asportiamo la base del panettone alta circa 2 cm. Svuotiamo l'interno lasciando 2 / 3 cm di impasto lungo i bordi. Montiamo i 2 tuorli con lo zucchero, a parte montiamo la panna, la incorporiamo allo zabaione, quindi il mascarpone e il torrone tritato finemente. Versiamo metà farcitura nell'incavo preparato nel panettone, quindi alcuni dadini del panettone che avevamo asportato, l'altra metà di farcitura e copriamo con la base che avevamo tagliato. Trasferiamo in frigorifero per 3 ore (l'interno deve consolidare). Passiamo alla decorazione: montiamo a neve ferma la panna con lo zucchero e andiamo a rivestire interamente il panettone spalmandola uniformemente.

Cospargiamo abbondantemente di cocco grattugiato, tagliamo la carambola a fette (è veramente bello e buono questo frutto) la sistemiamo a spirale sul panettone partendo dal basso verso l'alto; deve terminare sulla cupola al centro con più fette.

Distribuiamo i ribes a ciuffetti alla base e tra le fette di carambola.

BUON ANNO A TUTTI!

COSTO DEL PIATTO: 15