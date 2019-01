La ricetta della domenica - Crostoni di polenta con uova e funghi trifolati

Ecco cosa propone stavolta, nell'inserto La domenica, la nostra amica Peppa: "Complice il fatto che per queste feste ci siamo abbuffati di carne e di primi sostanziosi, questi crostoni presentati a una cena con amici, sono spariti in un battibaleno.

Leggendo crostoni avete pensato al pane? No, la base è di polenta abbrustolita e la farcitura, come vedete, di funghi trifolati e uova fritte. Che dire? Provateli, è un modo per disintossicarsi dalla carne".

INGREDIENTI

1 panetto di polenta già pronta 1 confezione di funghi chanpignon già affettati Olio 1/2 dado 1 uovo per ogni crostone Prezzemolo per decorare

PREPARAZIONE

Tagliamo la polenta a fette spesse 1 cm e mezzo e facciamo abbrustolire in forno a 180° per 30 minuti. Saltiamo i funghi in padella con l'olio e il mezzo dado. Friggiamo le uova in una padella antiaderente. Quando è tutto pronto andiamo a comporre i crostoni posizionando al centro della polenta l'uovo e ai lati i funghi, una foglia di prezzemolo e il piatto è pronto.

COSTO DEL PIATTO: 6