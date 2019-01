La ricetta - Tortina di albicocche secche ai profumi d'inverno

La parola frutta porta la nostra immaginazione in viaggi ricchi di colori e di profumi. La frutta, come ormai sappiamo, è fondamentale per una dieta salutare e una recente revisione, pubblicata su Nutrients, rivista scientifica edita dall’University of South Australia, riporta i potenziali effetti benefici della frutta (consumata intera): protezione del colon, riduzione del rischio cardiovascolare, prevenzione del diabete, controllo del peso fino a un aumentato benessere psicologico. Molti studi evidenziano come mangiare tanta frutta previene il rischio di depressione e una maggiore probabilità di invecchiare in salute. Se ne occupa l'inserto Giusto Light. Ed ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

TORTINA DI ALBICOCCHE SECCHE AI PROFUMI DELL’INVERNO

INGREDIENTI

per 8 persone

500 g di albicocche secche 500 ml di succo di mela 100 gr di uvetta 100 gr di mandorle 3 cucchiai di pane grattugiato 100 gr di noci 4 cucchiai di farina integrale di frumento, (2 cucchiai di miele facoltativo) la buccia grattugiata di un limone 3 cucchiai di olio di mais cannella cardamomo sale

PREPARAZIONE Tagliate a fettine sottili le albicocche e cuocetele a fuoco lento per circa 1/2 ora assieme all’uvetta precedentemente ammollata e quantità di succo di mela sufficiente a coprire la frutta. Infine scolate e conservate eventualmente il succo di cottura. Nel frattempo mescolate gli altri ingredienti : le mandorle, le noci tritate finemente, il pane grattugiato, la farina, il limone grattugiato, le spezie e l’olio. Aggiungete le albicocche e l’uvetta. Lasciate riposare un paio di ore. Versate quindi in una teglia e cuocete in forno a 200°C finché il dolce è asciutto. Lasciate intiepidire e servite.

Difficoltà 2

Tempo 60 minuti