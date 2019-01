La ricetta - Le scarpette di Sant'Ilario "alla moda"

La scarpetta più dolce che c’è? Quella di Sant’Ilario, patrono amatissimo della città ducale. La leggenda racconta del vescovo di Poitiers, passato in un inverno gelido e nevoso, per Parma, a piedi scalzi. Un povero calzolaio, impietositosi, gli fece dono di un paio di scarpe nuove e il giorno seguente trovò in bottega un paio di scarpette d’oro. Donare non è una perdita, ma un arricchimento. La devozione dei parmigiani nei confronti del Patrono è radicata da secoli; nei diari secenteschi di Orazio Bevilacqua barbiere, chirurgo e factotum presso i Farnese, nel giorno di Sant’Ilario del 1669 è annotata la presenza del serenissimo duca Ranuccio II Farnese alla messa celebrata nella chiesa dedicata al santo (nell’odierna via Massimo D’Azeglio): «Adì i3 Gienaro i669.… il Ser.mo Patt.e è andato a messa a .S.t Ilario in caroza a duoi, con le Guardie; è stata una bellisima festa...». Nella versione più semplice le scarpette dolci sono di pasta frolla, ricoperte da un trito di frutta secca o da glassa colorata. Ma esistono anche le scarpette fatte con la cosiddetta “pasta alla moda”, soffice, spolverate di zucchero a velo vanigliato e talora farcite di crema pasticcera.

SCARPETTE DI SANT’ILARIO «ALLA MODA»

(ricetta di Alessandro e Michele Zinelli, pasticceri

delle «Dolci Sorprese», Parma)



INGREDIENTI PER LA PASTA BRIOCHE (30 pezzi)

200 g di farina 00 25 g di farina tipo manitoba 50 g di burro 40 g di zucchero semolato 2 uova intere + 1 tuorlo piccolo 10 g di vaniglia Sale e scorza di limone qb 30 g di latte 6 g di lievito di birra

PER IL PANETTO

250 g farina 00 125 g burro ¼ di baccello di vaniglia

PREPARAZIONE Nella planetaria, lavorare zucchero, uova e farina. Unire aromi, lievito sbriciolato e versare a filo il latte già intiepidito fino ad ottenere un impasto omogeneo; quindi unire il burro sciolto a bagnomaria. Lavorare sino ad avere un impasto liscio, morbido e che non si attacchi alle dita. Creare una palla e metterla in una ciotola coperta, in frigo, per 4 ore. Intanto, a parte, preparare un panetto impastando burro e farina e vaniglia e farlo riposare in frigo per 30 minuti. Infine, una volta tolti entrambi gli impasti dal frigo, si stendono a rettangolo. Poi si posa il panetto steso sul rettangolo di pasta brioche (quest’ultimo dovrà esser più ampio di 4 cm per lato, in modo da contenerlo bene). Col mattarello si abbassa il tutto di 1 cm e si danno due pieghe semplici. Quindi si mette a riposare in frigo per un’ora. A questo punto, si toglie l’impasto dal frigo, lo si porta col mattarello a uno spessore di 3 cm e lo si lascia riposare a temperatura ambiente per 2 minuti. Con lo stampo apposito si ricavano le scarpette e le si lascia lievitare su una teglia a temperatura ambiente coperte per un’ora (il volume deve aumentare di due volte e mezzo). Si cuociono a 200°C (forno ventilato) per 9-12 minuti (sono pronte quando sono dorate). Una volta raffreddate, si cospargono di zucchero a velo vanigliato. E.T.