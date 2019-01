La ricetta della domenica - Torta salata peperoni, capperi e mozzarella

Vegetariane, di carne, di pesce, le torte salate sono la soluzione ideale per accontentare tutti i gusti. E sono anche veloci da preparare, il ché non guasta mai in cucina, soprattutto quando si arriva a casa tardi e i familiari hanno già il brontolio allo stomaco. Oggi vi propongo questa torta salata ai peperoni, capperi e mozzarella con la quale sono certa conquisterete tutti. Non rimane che correre ai fornelli... Buon lavoro.

INGREDIENTI

1 pasta sfoglia rotonda Gr 250 mozzarella Gr 50 pangrattato 1 peperone rosso Olio extravergine Filetti di acciuga sott'olio 1 cucchiaio di capperi Origano

PREPARAZIONE

Laviamo il peperone, lo tagliamo a falde sottili che divideremo a metà e affettiamo la mozzarella. In un tegame scaldiamo 2 cucchiai di olio e tostiamo il pane grattugiato finché sarà dorato. Prendiamo una teglia rotonda, vi sistemiamo la pasta sfoglia con sotto la carta forno, distribuiamo il pane grattugiato e le fette di mozzarella ricoprendo interamente il tutto. Passiamo alla farcitura deponendo le falde di peperone, le acciughe e i capperi in modo armonioso, una spolverata di origano e dritto in forno a 180° per 35 minuti.

COSTO DEL PIATTO: 9