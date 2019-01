La ricetta della domenica - Torta golosa pere e nutella

"Oggi ho voluto rendere la torta di pere ancora più golosa aggiungendo la crema di nocciole. Due impasti per realizzare un effetto marmorizzato e tanti spicchi di pera aromatizzata per creare un motivo a raggiera che rende la torta ancora più accattivante. Soffice e gustosa è perfetta per la merenda e la colazione: provatela, non ne avanzerà nemmeno una briciola".

E' così che la Peppa racconta la sua nuova proposta golosa ospitata nell'inserto La domenica, dove troverete altre ricette e le rubriche dedicate a viaggi, animali, motori, arte e giochi.

INGREDIENTI

Gr 150 burro morbido Gr 80 zucchero 4 uova, Gr 300 farina 1/2 bustina di lievito Gr 80 latte Gr 150 nutella 2 pere mature Gr 30 zucchero di canna 1/2 limone

PREPARAZIONE

Con le fruste montiamo il burro morbido con lo zucchero fino a formare una crema bianca e spumosa, uniamo le uova, la farina, il lievito e il latte. Amalgamiamo per bene dividendo l'impasto in due parti, in una incorporiamo la nutella. Foderiamo con la carta forno una teglia di cm 24, distribuiamo i due impasti a cucchiaiate alternando i colori. Con una forchetta create l'effetto memorizzato inserendola e mescolando i due impasti. Tagliamo a fette le pere, le intingiamo nel succo di limone, le passiamo nello zucchero di canna e le adagiamo sulla torta creando un motivo a raggiera. Informiamo a 180° per 45 minuti, controlliamo la cottura verificando con uno stuzzicadenti pungendo in profondità. Se non rimarranno residui la torta sarà cotta. Servirla tiepida. COSTO DEL PIATTO: 9