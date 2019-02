La ricetta della domenica - Zuppa inglese, il classico a cui è difficile resistere

Ecco cosa propone per oggi - sull'inserto La Domenica - l'amica Peppa. "Cosa c'è più buono della zuppa inglese? Un classico che riesce sempre a conquistare i palati di tutti. Non è un dolce difficile da fare, ma bisogna calibrare gli ingredienti e soprattutto seguire le varie fasi della preparazione con attenzione e pazienza... due doti che non devono mancare alla cuoca perfetta".

INGREDIENTI per il PAN DI SPAGNA

8 uova

240 g di zucchero

200 g di farina

una bustina di lievito

una presina di sale

PER LE CREME

7 rossi d'uovo

300 g di zucchero

80 g farina

1 lt di latte

poco succo di limone

70 gr di cacao amaro

1 bottiglia da 750 cl di alchermes

PREPARAZIONE

Partiamo con il pan di Spagna sbattendo i tuorli con lo zucchero; a parte montiamo i chiari con una presina di sale, mescoliamo il tutto lentamente, unendo poco per vola la farina e la bustina di lievito. Foderiamo con la carta forno una teglia rettangolare, versiamo l'impasto, e inforniamo a 180 gradi per 30 minuti.

Per le creme: stemperiamo in un tegamino i rossi d'uovo con lo zucchero e la farina aggiungiamo gradatamente il latte e poco succo di limone. Portiamo a bollore mescolando con un cucchiaio di legno sino a che si addensa. Prendiamo un terzo della crema e vi incorporiamo il cacao amaro. A questo punto compattiamo il dolce: per primo dividiamo il pan di Spagna orizzontalmente in 3 parti, ne posizioniamo una in un piatto da portata la imbeviamo di alchermes e ricopriamo con metà crema gialla. Di nuovo il pan di Spagna, l'alchermes e questa volta la crema di cioccolato. Ripetiamo l'operazione con il pan di Spagna, alchermes e concludiamo con la crema gialla. In frigorifero per alcune ore e prima di servirlo una spolverata di cacao amaro.

COSTO DEL PIATTO: 18