La ricetta del sorriso - Muffin di cioccolato fondente e arancia

È possibile cambiare il nostro umore con il cibo che mangiamo? Assolutamente sì. È ormai assodato che la serotonina produca buon umore, tranquillità e diminuisca la voglia di assumere cibo, determinando così un precoce segnale di sazietà. Inoltre, induce a cercare meno i carboidrati e più le proteine. Il risultato di specifiche reazioni chimiche innescate dai cibi del sorriso può influenzare la nostra mente e il nostro animo, scacciando stress e tristezza. Di questo e di altri temi "green" racconta oggi l'inserto Gusto Light. Ecco una delle ricette del sorriso proposte da Silvia Strozzi.

MUFFIN DI CIOCCOLATO FONDENTE E ARANCIA

INGREDIENTI: 250 g di farina di farro fine

1 bustina di lievito per dolci

2 cucchiai di cacao senza zucchero in polvere

4 cucchiai di sciroppo di mais

75 g di cioccolato fondente in gocce

250 ml di latte di riso

80 ml di olio di semi di mais

1 uovo

q.b. vaniglia in polvere

PREPARAZIONE Mettete la farina, il lievito, il cacao in una ciotola. In un altro recipiente mettete il latte, l’olio, lo sciroppo di mais e l’uovo sbattuto. Unite i liquidi agli ingredienti secchi e mescolate rapidamente, infine mettete la vaniglia e amalgamate il tutto in modo omogeneo. Rivestite con i pirottini di carta gli stampini, versatevi il composto fino a riempirli per 3/4 e decorate a piacere la superficie con gocce di cioccolato. Mettete in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti.

Difficoltà 2 - Tempo 40 minuti