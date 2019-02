La ricetta per San Valentino - La torta degli innamorati

"Giovedì è San Valentino e non poteva mancare il dolce dedicato a tutti gli innamorati. Come vedete questa torta è una delizia non solo per gli occhi ma anche per il palato, per cui procuratevi il necessario e si parte nella sua realizzazione". E' questo l'invito dell'amica Peppa. La sua ricetta e quelle di lettori e chef sono all'interno dell'inserto La domenica, insieme agli appuntamenti con viaggi, animali, hi-tech, arte e giochi.

INGREDIENTI PER L'IMPASTO

Gr 150 farina, gr 25 fecola di patate, gr 25 cacao amaro, gr 100 zucchero a velo, 2 tuorli sodi schiacciati, gr 150 burro a temperatura ambiente, 1/2 bustina di lievito.

PER FARCIRE E DECORARE

Gr 150 Philadelphia, gr 150 latte freddo, gr 100 Dolceneve Panenageli, gr 100 cioccolato bianco sciolto, frutta a piacere, fantasie di zucchero e perline, marmellata di arance.

PREPARAZIONE

In una terrina mescoliamo la farina, la fecola, lo zucchero a velo, il burro morbido, il lievito, il cacao amaro e per ultimo i due tuorli d'uovo che avremo cotto per 10 minuti in acqua e schiacciati con una forchetta. Impastiamo rapidamente per ottenere una palla liscia che divideremo in 3 parti che avvolgeremo nella pellicola trasparente e porremo in frigorifero per 1 ora. Stendiamo ogni palla di impasto fra 2 fogli di carta forno creando 3 dischi di 22 cm l'uno. Con i ritagli, di nuovo impastati, formiamo tanti cuoricini di varie misure dove incastreremo perline e fantasie di zucchero. Poniamo i 3 dischi e i cuoricini sul piatto del forno con sotto la carta forno e cuociamo a 180° per 8 minuti. Per la crema versiamo in una terrina il Philadelphia, il latte, il Dolceneve e il cioccolato bianco sciolto e sbattiamo con le fruste alla massima velocità per 3 minuti. Ora andiamo a compattare il dolce mettendo il primo disco su un piatto da portata. Al centro distribuiamo 1/3 della marmellata di arance e tutt'intorno vari ciuffetti di crema. Soveapponiamo il secondo disco, di nuovo la marmellata al centro e i ciuffetti intorno e ripetiamo l'operazione anche per il terzo disco. Decoriamo con i biscotti a forma di cuore, la frutta fresca, le perline e le fantasie di zucchero.

Costo del piatto: 18 euro