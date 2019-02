La ricetta green di San Valentino - Focaccia ai fiori di rosmarino

Una delle proposte di Silvia Strozzi all'interno dell'inserto Gusto Light.

INGREDIENTI 500 g di farina semi-integrale, 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, pasta madre o 12 g di lievito di birra fresco, sale, 2 manciate di fiori di rosmarino

PREPARAZIONE Sciogliete il lievito di birra in acqua tiepida e impastate con la farina. Se utilizzate la pasta madre, rinfrescatela la sera precedente poi procedete come per fare il pane. Aggiungete i fiori di rosmarino all’impasto e lasciate riposare per 2 ore. Oliate abbondantemente una teglia, sistemate la pasta allargandola con le mani. Aggiungete anche qualche fiore di rosmarino se preferite un gusto più deciso. Infornate a 180°C per 30 minuti. Servite tiepida.

Difficoltà 2

Tempo 45 min più riposo