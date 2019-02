La ricetta della domenica - Le frittelle di Carnevale a caramella

Ecco cosa propone oggi l'amica Peppa sull'inserto La domenica.

"Come ogni anno a febbraio si apre la stagione del Carnevale e come al solito sono

alla ricerca delle più buone, profumate e fragranti frittelle.

Riflettendo sulla periodicità delle frittelle sono giunta alla conclusione che bomboloni, krapfen, tortelli, chiacchiere di ogni sorta e fattezza sono proprio buone in tutte le stagioni dell'anno.

Quest'anno vi propongo le frittelle a caramella nel loro brillante abito di zucchero a velo e codette Arlecchino".

INGREDIENTI

1 lt olio

Gr 300 farina

Gr 80 zucchero

2 uova

Gr 80 burro

Gr 30 marsala

1 vanillina

1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino di lievito

PER IL RIPIENO

Gr 250 ricotta ben scollata

Gr 80 gocce di cioccolato

3 cucchiai di zucchero

PREPARAZIONE

Sul piano di lavoro mettiamo la farina con al centro le uova, il sale, il lievito, il burro sciolto freddo, lo zucchero, il marsala e impastiamo sino a formare un panetto liscio e morbido. Lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo il ripieno mescolando la ricotta ben scolata con lo zucchero e le gocce di cioccolato. Riprendiamo l'impasto, facciamo tante piccole porzioni che stendiamo prima con il mattarello e poi con la macchina per la pasta, ritagliamo dei quadrati 6 x 6 che farciremo con il ripieno. Con poca acqua bagnamo un bordo, chiudiamo i lembi e attorciliamo a caramella. Ripetiamo questa operazione sino a d esaurimento della pasta. Friggiamo le caramelle in olio ben caldo, le scoliamo su carta assorbente, spolverizziamo con lo zucchero a velo e le codette Arlecchino (perché attacchino meglio versare un velo di miele sulle caramelle)