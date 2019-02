La ricetta detox - Acqua super drenante all'ananas

Il termine detox ha provenienza inglese ed ha l’ormai popolarissimo significato di «detossicare», cioè liberare l’organismo da sostanze spesso dannose per le cellule; non a caso nell’uso comune questa parola è diventata un riferimento soprattutto a quelle diete e a quei cibi che possono far funzionare meglio i normali meccanismi di depurazione e disintossicazione.

Alle acque detox è dedicata una delle pagine di Gusto Light, l'inserto del mercoledì sul mondo green. Ecco una delle ricette di Silvia Strozzi.

ACQUA SUPER DRENANTE ALL’ANANAS

INGREDIENTI

1 litro d’acqua un quarto di ananas, 2 fettine di zenzero fresco, 1 lime, 3 foglie di menta fresca, cannella e cardamomo (facoltativo)

PREPARAZIONE Tagliate l’ananas fresco a fette, unite il lime tagliato a rondelle sottili ed aggiungete le fettine di zenzero fresco e la menta. Lasciate in infusione la vostra acqua aromatizzata in frigorifero per tutta la notte e sorseggiate durante la giornata. Oltre a dissetarvi con gusto, sarà utile per drenare i liquidi in eccesso. A questo proposito, lime e zenzero sono due must per aromatizzare l’acqua: assieme ad un pizzico di cannella e cardamomo otterrete una bevanda depurativa e sciogli-grasso.

Diff. 1 - Tempo 15' + riposo