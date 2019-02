Ricetta del Carnevale - Chiacchiere, il segreto per un impasto morbido

Ecco cosa vi propone l'amica Peppa nell'inserto La domenica, dove troverete - oltre ad altre ricette - anche le pagine dedicate a viaggi, motori, arte, animali e giochi.

"Oggi vi passo la ricetta delle chiacchiere dal risultato friabile che non assorbono l'olio di cottura. Un impasto così morbido che non ha bisogno della macchina per stenderlo, basta il mattarello e un po' di impegno".

INGREDIENTI

Gr 500 farina

Gr 80 zucchero

1 uovo

Gr 30 burro

1 cucchiaino di lievito

1 pizzico di sale

La scorza di 1 limone grattugiato

Gr 40 Marsala o vino bianco

Miele

Granella colorata

PREPARAZIONE:

Sulla spianatoia mettiamo la farina e lo zucchero con al centro l'uovo, il pizzico di sale, il burro sciolto, il marsala o il vino, il lievito e la scorza del limone grattugiata. Impastiamo con le mani aggiungendo poco alla volta acqua o al contrario, se fosse troppo appiccicoso, farina. Formiamo un panetto che avvolgeremo nella pellicola trasparente e metteremo in frigorifero per 30 minuti. Poi stendiamo con il mattarello sottilmente e, con il tagliapasta dentellato, formiamo dei rettangoli facendo un taglio centrale per non farli arricciare oppure altre forme a piacere. Io ad esempio ho dato la forma dei rombi come se fosse torta fritta. Friggiamo nell'olio bollente e passiamo su carta assorbente. Una volta fredde intingiamo un angolo nel miele e cospargiamo di granella colorata. Si possono anche cuocere al forno a 200° per 10 minuti e servire con una spolverata di zucchero a velo; ovvio che la frittura è la sua morte. Buon carnevale a tutti.

COSTO DEL PIATTO: 7