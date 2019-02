La ricetta "green" di Carnevale -Il tradizionale Berlingozzo

Se le grandi festività come il Natale e la Pasqua sono soprattutto celebrate in famiglia, il Carnevale si festeggia all’aperto e in comunità; questa è una delle feste più antiche e conosciute riconducibile alla tradizione veneziana. La cottura regina del carnevale è quella fritta, e le sue gemme golose sono le frittelle.

Le ciambelle, i dolci fritti e il berlingozzo - un dolce tipico toscano simile al ciambellone - sono altri emblemi della dolce tradizione. Parla di loro anche Silvia Strozzi, nell'inserto Gusto Light del mercoledì sulla Gazzetta di Parma. Ecco una delle sue ricette.

_______________

BERLINGOZZO

INGREDIENTI

250 gr farina semi-integrale

150 gr zucchero di canna integrale

2 uova intere

2 tuorli

50 gr olio di oliva extravergine

1 bustina di lievito

1 limone (scorza grattugiata).

PER LA COPERTURA: 2 cucchiai di miele granella di zucchero



PREPARAZIONE Mettete in una ciotola le uova intere, i tuorli e lo zucchero e montateli con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso e biancastro. Unite anche l’olio di oliva e la scorza di limone grattugiata e mescolate bene. A questo punto unite anche la farina e il lievito (possibilmente setacciati) mescolando con una spatola dal basso verso l’alto in modo da non smontare il composto. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo versatelo in uno stampo a ciambella oleato. Livellate bene la superficie e cuocete in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti circa. Fate sempre la prova stecchino prima di sfornarlo per controllare se è cotto. Sfornate il berlingozzo e fatelo raffreddare totalmente. Spennellate con il miele e decorate con le codette di zucchero.

Diff 2 - Tempo 60 min