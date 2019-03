La ricetta della domenica - Torta mimosa con ananas e crema pasticcera

Ecco cosa vi propone oggi l'amica Peppa sull'inserto La domenica.

Poteva mancare la torta Mimosa per l'8 marzo la festa della donna? Noi che in famiglia siamo 5 donne e un unico uomo? Questa volta però ci sono cascata, ho trovato il pan di Spagna pronto e mi sono lasciata tentare. Avevo poco tempo a disposizione e in questo modo, in men che non si dica, lo zuccotto era pronto.

INGREDIENTI

1 pan di Spagna già pronto

Gr 150 zucchero

Gr 40 farina

4 rossi d'uovo

1/2 lt latte

Poche gocce di succo di limone

1 scatola di ananas sciroppata

Gr 500 panna fresca

Gr 100 zucchero

1 ananas fresco

1 fragola

Mirtilli

PREPARAZIONE

Iniziamo con la crema pasticcera mescolando lo zucchero, la farina, le uova, stemperiamo con il latte, il succo del limone e portiamo a bollore sino a che si è addenssata. Ora montiamo la panna con lo zucchero, puliamo e tagliamo l'ananas a quadrotti, uniamo metà della panna montata e l'ananas a quadrotti alla crema pasticcera. Passiamo all'assemblaggio dello zuccotto. Prendiamo una ciotola, la foderiamo con le fette di pan di Spagna che bagneremo con il sugo dell'ananas in scatola, versiamo metà della crema, di nuovo la fetta di pan di Spagna, la crema e l'ultima fetta di pan di Spagna. Poniamo in freezer per 2 ore dopodiché capovolgiamo lo zuccotto sul piatto di portata, lo copriamo con la panna montata rimasta, decoriamo con le mezze fette di ananas alla base e tutt'intorno e finiamo con una centrale. Terminiamo la decorazione dello zuccotto con una fragola e i mirtilli.

COSTO DEL PIATTO: 16