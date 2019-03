La ricetta "green" - Pizza con fave e pecorino

Il legume meno calorico - le fave - e le piante spontanee che aiutano a stare in forma. a questi teni è dedicato il nuovo appuntamento del mercoledì con Gusto Light sulla Gazzetta di Parma. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

PIZZA CON FAVE E PECORINO

INGREDIENTI per 8 persone

400 g di farina di farro 200 ml d’acqua ½ panetto di lievito di birra 3 cucchiai d’olio d’oliva extravergine sale. PER IL CONDIMENTO: 250 g di pecorino 300 g di fave sgusciate 3 cucchiai d’olio d’oliva extravergine sale e pepe

PREPARAZIONE Cuocete per 30 minuti le fave in acqua leggermente salata. Scolate e lasciatele intiepidire.Sciogliete il lievito nell’acqua tiepida. Versate l’acqua sulla farina disposta a fontana e iniziate a impastare il composto aggiungendo olio d’oliva a filo.Lavorate energicamente fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Fate lievitare l’impasto coperto fino al raddoppio del volume. Nel frattempo tagliate il pecorino in piccoli dadini e conservateli in frigorifero. Su una spianatoia infarinata stendete la pasta con il mattarello dandole una forma rotonda e farcitela cospargendo di fave e pecorino. Condite con un filo d’olio d’oliva e un pizzico di sale e pepe. Lasciate riposare 10 minuti.Infornate a 200° C per 10-15 minuti circa e togliete dal forno appena la pizza sarà croccante alla base.

Difficoltà 2 - Tempo 60 minuti più riposo