La ricetta per il papà - Mousse al caffè (con sigaro)

"Oggi vi suggerisco un'idea golosa, divertente e originale per stupire i vostri papà. Una deliziosa mousse al caffè con sigaro, da preparare insieme I vostri bimbi; sono sicura che conquisterete il cuore di tutti i papà!". Ecco quello che vi propone sull'inserto La domenica l'amica Peppa.

INGREDIENTI

Gr 250 mascarpone

Gr 100 panna fresca

Gr 100 zucchero a velo

2 cucchiaini di caffè.

PER I SIGARI:

6 pavesini

Gr 70 cioccolato fondente

Gr 50 panna fresca

1 cucchiaino di caffè

Cacao in polvere

PREPARAZIONE

Prepariamo una tazzina di caffè e la lasciamo raffreddare. Montiamo la panna con lo zucchero a velo, la incorporiamo al mascarpone insieme ai 2 cucchiaini di caffè e poniamo in frigorifero per un'oretta. Intanto passiamo alla ganache portando a bollore la panna con il cucchiaino di caffè, aggiungiamo il cioccolato fondente tritato finemente, mescoliamo fino a che si è sciolto e poniamo in frigorifero a rassodare. Trascorso il tempo necessario possiamo comporre il dessert. Versiamo la mousse nelle ciotole, spolverizziamo sopra poco cacao, riempiamo i pavesini 2 a 2 con la ganache, li posizioniamo sopra il dessert a mo' di sigaro e il dolce è pronto. Auguri a tutti i papà!

COSTO DEL PIATTO: 8