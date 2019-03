La ricetta della domenica - Carciofi ripieni

Davvero gustosi questi carciofi, facilissimi e veloci da preparare. Perfetti anche come piatto unico dal momento che sono ripieni di carne. Provateli subito, adesso che si trova questo tipo di carciofi a fiore, sono anche belli da vedere.

INGREDIENTI

4 carciofi

Gr 300 macinato misto

2 cucchiai di pane grattugiato

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 uova

Sale

Pepe

Prezzemolo

Olio

PREPARAZIONE

Puliamo i carciofi togliendo le foglie esterne e dure e li cuociamo in acqua salata per pochi minuti, termineranno poi la cottura al forno. Li scoliamo e li mettiamo ad asciugare capovolti. Prepariamo il ripieno mescolando la carne con il formaggio, il pane, le uova, il prezzemolo, il sale e il pane come se dovessimo fare le polpette. Riempiamo i carciofi sistemando la carne tra le foglie, li disponiamo in una teglia, irroriamo con l'olio extravergine e cuociamo a 160° per 30 minuti circa.