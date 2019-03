La ricetta della domenica - Focaccia di cipolla con salsiccia e ricotta

Ecco cosa racconta oggi la nostra amica Peppa: "Oggi mi sono svegliata con la voglia di cucinare...sapete quando si sente il bisogno di fare una cosa e vi gratifica farlo? Beh...ero in quello stato d'animo! E volevo anche che i miei ragazzi, una volta seduti a tavola, dicessero: wow! La mamma oggi ha dato il meglio. Per questo ho vestito a festa la focaccia di cipolle, questo frutto della terra così saporito: l'ho reso protagonista di questa stuzzicante focaccia". La sua e altre ricette nell'inserto La domenica.

INGREDIENTI

2 pasta sfoglia rotonde

Gr 700 cipolle

Gr 250 ricotta

Gr 200 salsiccia

2 uova

Gr 50 olio extravergine

Sale

Pepe

Poco latte per spennellare

Per la besciamella:

Gr 20 burro

Gr 20 farina

Gr 100 latte

PREPARAZIONE

Sbucciamo le cipolle, le tagliamo a metà, quindi a fettine non troppo sottili, le versiamo in una larga padella con l'olio, soffriggiamo a fuoco dolce, sale, pepe, un mestolo d'acqua e cuociamo per 15 minuti. Sbricioliamo la salsiccia in un tegame, rosoliamo sul fuoco rigirandola continuamente con un cucchiaio di legno. In una ciotola capiente sgusciamo le uova, uniamo la ricotta e amalgamiamo con l'aggiunta di sale e pepe. Prepariamo la besciamella stemperando la farina nel burro sciolto, aggiungiamo il latte e portiamo a bollore sempre mescolando sino a che si addensa. Nella ciotola delle uova aggiungiamo la salsiccia e le cipolle ben scolate, la besciamella e amalgamiamo il tutto. Stendiamo il disco di pasta sfoglia in una ciotola con sotto la carta forno e copriamo per bene anche le pareti con la sfoglia, bucherelliamo sul fondo, versiamo il ripieno, copriamo con la seconda pasta sfoglia che avremo reso più stretta togliendo con la rondellina dentellata il contorno di circa 5 cm. Sigilliamo i bordi della focaccia pizzicando la pasta con le dita. Dalla pasta rimasta ritagliamo delle decorazioni a foglia che adageremo sulla superficie della focaccia facendole aderire con il latte. Con una striscia di pasta formiamo al centro un camino rotondo. Informiamo a 180° per 35 minuti. Deve prendere un bel colore dorato. Lasciamo intiepidire prima di tagliare.

COSTO DEL PIATTO: 13