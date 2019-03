La ricetta "green" - Rotolo al farro farcito coi piselli

Le leguminose sono state coltivate dall’uomo in tutti i continenti: dai fagioli in America alla soia in Asia Orientale, i legumi sono una tradizione di tutte le culture. E a loro è dedicato l'approfondimento di Gusto Light. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

La ricetta - ROTOLO AL FARRO FARCITO CON PISELLI

INGREDIENTI

PER L’IMPASTO 2 uova 100 g di farina di farro 100 g di farina di semi integrale ½ litro di latte sale e pepe bianco PER IL RIPIENO 1 scalogno 2 cucchiai di EVO 500 g di piselli freschi 200 g di ricotta 1 dl di brodo vegetale o acqua calda 2 cucchiai di panna vegetale sale e pepe 60 g di Parmigiano Reggiano



PREPARAZIONE In una terrina preparate l’impasto mescolando le uova con il latte e versando a poco a poco le due farine setacciate. Aggiustate quindi di sale e pepe e lasciate riposare per 20 minuti. Passate poi il composto al colino in modo da eliminare eventuali grumi presenti nell’impasto. Tritate lo scalogno, mettetelo in padella con due cucchiai di olio, aggiungete i piselli e copriteli poi con il brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco lento per 15 minuti. A cottura ultimata passateli al mixer con la panna. La consistenza della crema di piselli dovrà risultare piuttosto densa. Unite la ricotta. Componete delle grosse crespelle mettendo un mestolino del composto in una padella antiaderente calda e unta di olio extravergine di oliva. Riempite con un cucchiaio di composto di piselli, spalmandolo e avvolgetela a forma di sigaro. Tagliate in orizzontale delle fette di 3 cm e sistemate i rotolini farciti in una pirofila, spolverizzate con formaggio e un filo di olio evo. Fate scaldare i rotolini in forno a 200°C per 5 minuti.

Difficoltà 3 - Tempo 65' più riposo