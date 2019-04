La ricetta "green"- Bicchiere due colori e salsa di fragole

Sicuramente è il frutto a bacca più popolare al mondo e uno dei più dolci in assoluto: quando sono mature le fragole fresche rivelano una combinazione di sentori fruttati, caramellati, speziati, con note verdi. La fragola garantisce accostamenti armoniosi con spezie dolci e calde e altri frutti, e le sue naturali qualità per la pasticceria si esaltano con zucchero, panna, yogurt, formaggi freschi e impasti burrosi. A loro (ma non solo a loro) è dedicato l'appuntamento di oggi in edicola con Gusto Light. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

BICCHIERE DI DUE COLORI E SALSA DI FRAGOLE

INGREDIENTI

PER LA CREMA SCURA:

250 ml di latte di riso e mandorla

3 cucchiai di polvere di cioccolato solubile in polvere

2 cucchiai di malto di mais

1 cucchiaino di fecola di patate

1 cucchiaio di crema di nocciole



PER LA CREMA BIANCA:

300 g di ricotta

1 cucchiaino di crema di mandorle

1 cucchiaino di succo di agave



PER LA SALSA:

250 g di fragole

1 cucchiaio di miele

PREPARAZIONE Portate ad ebollizione il latte di riso con la crema di nocciola e il cioccolato. Dolcificate con il malto e legate con la fecola di patate stemperata in due cucchiai di latte freddo. Fate cuocere fino a che il composto non diventa cremoso. Versate in una terrina e fate raffreddare. Lavorate la ricotta con la crema di mandorle e l’agave in modo da ottenere una crema spumosa. Riprendete la crema scura e mescolatela bene per renderla lucida. Riempite i bicchieri alternando la crema bianca e quella nera. Lasciate in frigo per 20 minuti. Nel frattempo pulite le fragole e mettetele in un pentolino con un cucchiaio di miele. Lasciate sobbollire per 20 minuti, quindi lasciate raffreddare la salsa. Decorare con la salsa di fragole prima di servire.

Diff 2 - Tempo 50 min più riposo