La ricetta "green" - Tartare di mini verdure alle erbe

L’orto sul balcone è il vostro sogno? Piccoli peperoni, minuscole melanzane, pomodori datterini: oggi possiamo trovare tante piantine che ci daranno grandi soddisfazioni. L’arrivo della primavera è il periodo ideale per preparare grandi vasi sul balcone che ospiteranno golose verdure e profumate piante aromatiche. Molti studi evidenziano come la garden therapy sia un modo per fuggire dallo stress, rallentare i ritmi e riconciliarci con madre Natura. In cucina, particolarmente, le mini piantine di verdure vengono utilizzate per dare un tocco di originalità ai piatti, per riscoprire profumi e sapori della natura e decorare in modo creativo le vostre cene estive. Proprio all'orto sul balcone è dedicato uno degli approfondimenti di Gusto Light, l'appuntamento del mercoledì sulla Gazzetta di Parma. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.





LA RICETTA

TARTARE DI MINI VERDURE AL BASILICO E TIMO LIMONATO

INGREDIENTI

10 ciliegini

2 mini peperoni giallo e verde

30 g di spinacini novelli freschi

3 cipollotti freschi

1 avocado

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 limone

1 cucchiaio di basilico fresco tritato

1 cucchiaio di timo limonato fresco

1 cucchiaio di semi di girasole

sale e pepe

PREPARAZIONE

Lavate gli spinacini e asciugateli. Tagliate i pomodorini a metà e i mini peperoni in piccoli dadini e i cipollotti a rondelle finissime. Sbucciate l’avocado e tagliatelo a dadini. Preparate un’emulsione con il succo di limone, l’olio e le erbe aromatiche. Lasciate il tutto in infusione per 30 minuti. Mescolate delicatamente tutte le verdure e i dadini di avocado, aggiungete i semi di girasole. Condite con l’emulsione, lasciate riposare qualche minuto e servite.

Diff 1 - Tempo 30 minuti più riposo