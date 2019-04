La ricetta di Pasqua - Uova alla coque? No, dessert spiritoso

"A Pasqua vogliamo stupire i nostri famigliari con questi simpatici e divertenti dessert che ricordano l'uovo alla coque? L'effetto che otterrete, aggiungendo un pezzetto di albicocca, sarà davvero sorprendente: un dolce grazioso per celebrare la Pasqua e portare in tavola un tocco di allegria!". Ecco cosa vi propone oggi la Peppa, ospite fissa dell'inserto La Domenica, dove troverete anche curiosità a tema viaggi, hi-tech, arte, motori, animali...

INGREDIENTI:

4 ovetti di cioccolato fondente

gr 200 latte

gr 30 fecola di patate

gr 50 zucchero a velo

alcune albicocche sciroppate

1 vanillina

PREPARAZIONE

Partiamo dal ripieno facendo bollire il latte con la vanillina. In un tegamino a parte mescoliamo lo zucchero a velo con la fecola di patate, stemperiamo con il latte bollente e mescoliamo con la frusta per evitare la formazione di grumi. Continuiamo a cuocere sul fuoco, sempre mescolando, sino a quando non si addensa. Facciamo raffreddare a temperatura ambiente. Prendiamo gli ovetti di cioccolato e, con un coltello, battiamo sulla parte superiore per romperli. Li riempiamo con la crema raffreddata (deve essere completamente fredda perché altrimenti rischieranno di sciogliersi) e al centro adagiamo un pezzetto di albicocca a cui avremo dato la forma rotonda per simulare il tuorlo. Serviteli sui porta uova. Buona Pasqua

COSTO DEL PIATTO: 10