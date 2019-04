La ricetta di Pasqua - Agnello e asparagi

Ecco gli auguri golosi dell'amica Peppa nell'inserto La domenica.

"Quest'anno per Pasqua mi sono riproposta di preparare un pranzo semplice e veloce ma capace di incantare occhi e palato. E così è stato, per questo vi passo una ricettina molto gradita ai miei ospiti. Nulla di difficile e nel contempo molto coreografica".

INGREDIENTI

1 sella di agnello di kg 1,200

metà mazzo di asparagi selvatici

Gr 100 pancetta dolce

1 bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di olio extravergine

2 rametti di rosmarino

sale e pepe

3 patate tagliate a spicchi

1 uovo sodo

PREPARAZIONE

Per questa preparazione ho scelto gli asparagi selvatici detti anche di campo perché in primavera crescono spontanei, sono lunghi e sottili, hanno un gusto deciso e ne bastano pochi per dare personalità ad un piatto. Togliamo la parte legnosa degli asparagi e li lessiamo al dente con poca acqua. Dividiamo a metà la sella e incrociamo le ossa delle 2 metà, saliamo, pepiamo, aggiungiamo i due rametti di rosmarino sulla carne, leghiamo il tutto con due giri di spago. Portiamo ad ebollizione abbondante acqua salata e vi tuffiamo le patate tagliate a spicchi scolandole dopo 4 minuti. In una teglia da forno sistemiamo le patate, la pancetta a dadini, la sella di agnello, irroriamo con l'olio extravergine e bagnamo con il vino bianco, inforniamo e cuociamo per circa un'ora bagnando la carne e le patate con il sugo raccolto sul fondo della teglia. Lessiamo l'uovo e a fine cottura trasferiamo la sella con le patatine in un piatto da portata, togliamo lo spago sulle ossa delle costolette, adagiamo gli asparagi, il rosso d'uovo sodo sbriciolato e irroriamo con il sughetto. Buon appetito!

COSTO DEL PIATTO: 32